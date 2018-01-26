К расшифровке рукописи Войнича привлекли искусственный интеллект

Ученые из Канады попытались расшифровать рукопись Войнича — средневековый манускрипт, написанный на неизвестном языке, — при помощи искусственного интеллекта.

Как рассказал CTVNews один из участников проекта, Грег Кондрак из Альбертского университета, предположительно удалось установить язык, на котором написан манускрипт, и перевести его первое предложение.

Алгоритм, использованный для определения языка манускрипта, сообщил Кондрак, показал 97% точность результатов при проверке на декларации прав человека, переведенной на 380 языков. Язык рукописи Войнича с использованием этого алгоритма был определен как иврит.

Автор или авторы рукописи, считают канадские ученые, использовали шифр, при котором буквы в каждом слове меняются местами, а гласные опускаются.

Исходя из предпосылки, что рукопись Войнича на иврите и в ней использован такой шифр, ученым удалось, как они предполагают, расшифровать первое предложение манускрипта. В их переводе оно выглядит так: «Она дала рекомендации священнику, главе дома, и мне и людям».

В первой части рукописи, по их мнению, также встречаются слова: «земледелец», «воздух», «свет» и «огонь», что позволяет предположить, что это описание изготовления лекарственных препаратов с использованием растительного сырья.

Кондрак подчеркнул, что искусственного интеллекта недостаточно для полной расшифровки. Полноценный перевод могут сделать лишь люди, так как для него необходимо понимание синтаксиса и смысла слов.