Депутаты и сенаторы согласовали формулировку запрета контактной притравки при тренировке охотничьих собак

Согласительная комиссия Госдумы и Совета Федерации утвердила изменения в поправки к закону об охоте, которые призваны запретить контактные притравки — тренировки охотничьих собак, в ходе которых им позволяют нападать на привязанных диких животных. Об этом сообщает РБК.

Как следует из публикации, в новой редакции ограждения между собаками и дикими животными требуется устанавливать только если обучение происходит в условиях искусственного ограничения свободы движения или защитных функций дичи.

«Если зверь находится в состоянии естественной свободы, то по нему будет проходить подготовка собаки, приближенная к охоте», — пояснил суть изменений сенатор Владимир Лебедев.