Депутаты и сенаторы согласовали формулировку запрета контактной притравки при тренировке охотничьих собак

РБК
21:05, 25 января 2018
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Согласительная комиссия Госдумы и Совета Федерации утвердила изменения в поправки к закону об охоте, которые призваны запретить контактные притравки — тренировки охотничьих собак, в ходе которых им позволяют нападать на привязанных диких животных. Об этом сообщает РБК.

Как следует из публикации, в новой редакции ограждения между собаками и дикими животными требуется устанавливать только если обучение происходит в условиях искусственного ограничения свободы движения или защитных функций дичи.

«Если зверь находится в состоянии естественной свободы, то по нему будет проходить подготовка собаки, приближенная к охоте», — пояснил суть изменений сенатор Владимир Лебедев.

Вместе с тем остался ряд вопросов, которые согласительной комиссии еще предстоит решить. В частности, определить перечень охотничьих собак. Окончательный вариант поправок будет готов 10 февраля, сказал Николаев.

РБК
Законопроект о запрете контактной притравки был принято Госдумой в декабре 2017 года, его соавтором выступил спикер Вячеслав Володин. Совет Федерации отклонил законопроект как «убивающий охотничье собаководство». В итоге была созвана согласительная комиссия.
«Медуза» подробно писала о сути претензий к контактной притравке и о судьбе законопроекта.

Подробнее о споре Госдумы и Совфеда из-за животных

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