В Подмосковье задержали подельника «бога Кузи»

Интерфакс
11:36, 25 января 2018
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Оперативники МВД и ФСБ задержали в Подмосковье одного из руководителей секты «бога Кузи» и фигуранта уголовного дела о хищении более 215 миллионов рублей, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанный — 59-летний уроженец города Омска Юрий Цукерман. Он был объявлен в розыск после хищения в 2016 году денег, которые были вещественными доказательствами по делу секты. Эти деньги Цукерман сумел взыскать в суде, изготовив поддельные документы.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий на банковских счетах, принадлежащих фигуранту, обнаружена и заблокирована часть похищенных денежных средств в размере более 85 миллионов рублей. Кроме этого, установлено и изъято имущество, приобретенное злоумышленником на похищенные деньги, рассказала Ирина Волк.

Интерфакс
Секта «бога Кузи» возникла в конце 1990-х годов. Она стала широко известна в 2013 году, когда разъяснение по ее поводу опубликовала Русская православная церковь. В заявлении РПЦ говорилось о деструктивном характере секты «бога Кузи», а также сообщалось, что ее члены зарабатывают за счет участия в православных выставках.
В сентябре 2015 года был задержан сам так называемый «бог Кузя» — 40-летний Андрей Попов. Против него было возбуждено два уголовных дела по статьям «мошенничество» и «создание организации, посягающей на личность и права граждан».

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