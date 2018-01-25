В Подмосковье задержали подельника «бога Кузи»

Оперативники МВД и ФСБ задержали в Подмосковье одного из руководителей секты «бога Кузи» и фигуранта уголовного дела о хищении более 215 миллионов рублей, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанный — 59-летний уроженец города Омска Юрий Цукерман. Он был объявлен в розыск после хищения в 2016 году денег, которые были вещественными доказательствами по делу секты. Эти деньги Цукерман сумел взыскать в суде, изготовив поддельные документы.