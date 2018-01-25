Сотрудникам московских гостиниц перед ЧМ-2018 сделают прививки от гепатита А и дизентерии

Московская мэрия решила провести вакцинацию сотрудников столичных гостиниц в преддверии чемпионата мира по футболу. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения города Алексей Хрипун.

Прививки от и будут сделаны бесплатно сотрудникам гостиниц во всех округах Москвы. Вакцинацию планируют начать в феврале и завершить в мае. Прививать сотрудников всего отеля необходимо, даже если номер в нем забронировал только один болельщик.

Запас вакцин будет рассчитан на сотрудников всех предприятий в сфере обслуживания, питания и проживания, заметил он. Будут ли прививать всех сотрудников ресторанов и других заведений также прививать бесплатно, Хрипун не уточнил.