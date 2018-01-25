Сотрудникам московских гостиниц перед ЧМ-2018 сделают прививки от гепатита А и дизентерии

Мэрия Москвы
06:41, 25 января 2018
Надежный источник

Московская мэрия решила провести вакцинацию сотрудников столичных гостиниц в преддверии чемпионата мира по футболу. Об этом рассказал глава департамента здравоохранения города Алексей Хрипун.

Прививки от гепатита А и дизентерии Зонне будут сделаны бесплатно сотрудникам гостиниц во всех округах Москвы. Вакцинацию планируют начать в феврале и завершить в мае. Прививать сотрудников всего отеля необходимо, даже если номер в нем забронировал только один болельщик.

Запас вакцин будет рассчитан на сотрудников всех предприятий в сфере обслуживания, питания и проживания, заметил он. Будут ли прививать всех сотрудников ресторанов и других заведений также прививать бесплатно, Хрипун не уточнил.

«Мероприятие такого масштаба — большая ответственность. Наша главная задача — обеспечить безопасность граждан и участников чемпионата. Поэтому мы формируем резерв иммунобиологических лекарственных препаратов, достаточный для вакцинации всех принимающих участие в обеспечении обслуживания, питания и проживания участников и гостей ЧМ-2018», — рассказал руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Мэрия Москвы
Перед проведением Кубка конфедераций в 2017 году московские власти также объявляли о прививке сотрудников гостиниц, ресторанов и волонтеров. Были ли все они привиты за счет городского бюджета, не уточнялось.
О кампании по вакцинации в других десяти городах России, где будет проводиться чемпионат мира, ничего не сообщалось.

Как Россия готовится к чемпионату мира по футболу

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