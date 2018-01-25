Мэра Махачкалы обвинили в превышении полномочий

После вынесения обвинения арест Мусаева был автоматически продлен до двух месяцев.

«В среду Мусаеву предъявили обвинение по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий). В связи с этим арест продлен автоматически до двух месяцев», — сказал собеседник агентства.

Муса Мусаев, возглавляющий Махачкалу с 2015 года, был задержан 19 января. В отношении него расследуется дело о земельных махинациях. Следствие предполагает, что чиновник продал Арскому кирпичному заводу за один миллион рублей участок земли из республиканской собственности, реальная стоимость которого превышает 81 миллион рублей.

Мусаев своей вины не признает. Наказание по статье о превышении полномочий предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет. До предъявления обвинения мэр был помещен на 10 суток в изолятор временного содержания.