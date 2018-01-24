Полицейский из Петербурга провел в колонии меньше трех месяцев за убийство информатора в своем кабинете
Бывший старший оперуполномоченный полиции Санкт-Петербурга Андрей Артемьев, осужденный за убийство информатора в своем кабинете, провел в колонии меньше трех месяцев.
По информации «Фонтанки», его этапировали в колонию в Кировской области 3 июня 2017 года, а уже 19 августа Артемьева освободили. С чем связан такой короткий срок содержания в колонии, не уточняется, но, судя по всему, Артемьеву зачли время нахождения в СИЗО, где он был с ноября 2015 года.
Артемьева приговорили к году и девяти месяцам колонии общего режима за причинение смерти по неосторожности. Обвинение просило дать Артемьеву 12 лет строгого режима.
Убийство произошло в 26-м отделе полиции УМВД по Красногвардейскому району Петербурга. В кабинете Артемьева нашли тело Дмитрия Демидова, которого СМИ называли осведомителем полиции.
Эксперты установили, что Артемьев был пьян и выстрелил в голову Демидову, который в этот момент стоял на коленях. Полицейский утверждал, что пистолет выстрелил случайно, когда он его перекладывал из одной кобуры в другую. Алкоголь в крови он объяснил тем, что выпил коньяк уже после случившегося, чтобы снять стресс.
Хотя дело было возбуждено по статьям об убийстве и превышении должностных полномочий, суд переквалифицировал его на менее тяжкую статью о причинении смерти по неосторожности.
Мать Демидова потребовала от МВД полтора миллиона рублей компенсации за убийство сына.