Полицейский из Петербурга провел в колонии меньше трех месяцев за убийство информатора в своем кабинете

Бывший старший оперуполномоченный полиции Санкт-Петербурга Андрей Артемьев, осужденный за убийство информатора в своем кабинете, провел в колонии меньше трех месяцев.

По информации «Фонтанки», его этапировали в колонию в Кировской области 3 июня 2017 года, а уже 19 августа Артемьева освободили. С чем связан такой короткий срок содержания в колонии, не уточняется, но, судя по всему, Артемьеву зачли время нахождения в СИЗО, где он был с ноября 2015 года.

Артемьева приговорили к году и девяти месяцам колонии общего режима за причинение смерти по неосторожности. Обвинение просило дать Артемьеву 12 лет строгого режима.