Мать убитого в отделе полиции петербуржца потребовала компенсацию. Ее сына застрелил пьяный оперативник

Мать жителя Санкт-Петербурга Дмитрия Демидова, убитого в отделении полиции в 2015 году, потребовала от МВД 1,5 миллиона рублей компенсации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы дела.

Женщина утверждает, что ей не принесли извинения за смерть сына по вине оперативника. После смерти сына у нее ухудшилось состояние здоровья, и ей пришлось уйти с работы.