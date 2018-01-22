Мать убитого в отделе полиции петербуржца потребовала компенсацию. Ее сына застрелил пьяный оперативник

РБК
15:26, 22 января 2018
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Мать жителя Санкт-Петербурга Дмитрия Демидова, убитого в отделении полиции в 2015 году, потребовала от МВД 1,5 миллиона рублей компенсации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы дела.

Женщина утверждает, что ей не принесли извинения за смерть сына по вине оперативника. После смерти сына у нее ухудшилось состояние здоровья, и ей пришлось уйти с работы.

«Убийца являлся сотрудником правоохранительных органов, как представитель власти по роду своей службы был наделен широкими полномочиями, мерами принуждения и, соответственно, повышенной ответственностью перед обществом и государством. Следовательно, общество и истец вправе ожидать от них проявления высоких профессиональных и личностных качеств», — говорится в тексте иска.

РБК
Дмитрий Демидов был застрелен 11 ноября в 26-м отделении полиции Санкт-Петербурга. Виновным в убийстве по неосторожности был признан старший оперуполномоченный полиции Андрей Артемьев.
Как установило следствие, Артемьев, будучи пьяным, выстрелил в рот Демидову из табельного оружия. Он получил год и девять месяцев колонии и уже вышел на свободу.
Артемьев и Демидов были знакомы, полицейский неоднократно вызывал его в отделение полиции и расспрашивал о происходящем в районе. 11 ноября они беседовали в течение трех часов, после чего Артемьев застрелил мужчину. В отделении были найдены две бутылки из-под коньяка.
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