Мать убитого в отделе полиции петербуржца потребовала компенсацию. Ее сына застрелил пьяный оперативник
Мать жителя Санкт-Петербурга Дмитрия Демидова, убитого в отделении полиции в 2015 году, потребовала от МВД 1,5 миллиона рублей компенсации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы дела.
Женщина утверждает, что ей не принесли извинения за смерть сына по вине оперативника. После смерти сына у нее ухудшилось состояние здоровья, и ей пришлось уйти с работы.
«Убийца являлся сотрудником правоохранительных органов, как представитель власти по роду своей службы был наделен широкими полномочиями, мерами принуждения и, соответственно, повышенной ответственностью перед обществом и государством. Следовательно, общество и истец вправе ожидать от них проявления высоких профессиональных и личностных качеств», — говорится в тексте иска.