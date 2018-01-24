Мединский отказался от гонорара за театральную постановку по его роману
Министр культуры РФ Владимир Мединский отказался от гонорара за будущий спектакль в Малом театре, который будет поставлен по его роману «Стена», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства.
Глава Минкульта особо отметил, что несмотря на то, что закон от него этого не требует, он решил отказаться от авторского гонорара, поскольку Малый театр находится в подчинении министерства.
При этом Мединский заверил, что решение о постановке было принято руководством театра самостоятельно.
«Это целиком и полностью инициатива театра, но для меня большая честь, что роман ляжет в основу постановки в стенах одного из старейших и самых уважаемых театров России. К сожалению, рабочий график не позволяет мне присутствовать на репетициях, однако постараюсь посетить генеральный прогон спектакля и, возможно, премьеру», — сообщил Мединский.