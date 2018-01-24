Мединский отказался от гонорара за театральную постановку по его роману

Министр культуры РФ Владимир Мединский отказался от гонорара за будущий спектакль в Малом театре, который будет поставлен по его роману «Стена», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства.

Глава Минкульта особо отметил, что несмотря на то, что закон от него этого не требует, он решил отказаться от авторского гонорара, поскольку Малый театр находится в подчинении министерства.

При этом Мединский заверил, что решение о постановке было принято руководством театра самостоятельно.