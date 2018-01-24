Мединский отказался от гонорара за театральную постановку по его роману

РБК
12:29, 24 января 2018
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Министр культуры РФ Владимир Мединский отказался от гонорара за будущий спектакль в Малом театре, который будет поставлен по его роману «Стена», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства.

Глава Минкульта особо отметил, что несмотря на то, что закон от него этого не требует, он решил отказаться от авторского гонорара, поскольку Малый театр находится в подчинении министерства.

При этом Мединский заверил, что решение о постановке было принято руководством театра самостоятельно.

«Это целиком и полностью инициатива театра, но для меня большая честь, что роман ляжет в основу постановки в стенах одного из старейших и самых уважаемых театров России. К сожалению, рабочий график не позволяет мне присутствовать на репетициях, однако постараюсь посетить генеральный прогон спектакля и, возможно, премьеру», — сообщил Мединский.

РБК
24 января стало известно, что Малый театр начал работу над спектаклем по роману «Стена» Владимира Мединского. Художественный руководитель Юрий Соломин отказался назвать точные сроки подготовки спектакля, однако, по данным источников в труппе, премьера спектакля запланирована уже на май 2018 года.
Роман «Стена», рассказывающий о Смутном времени», вышел в 2012 году тиражом около 100 тысяч экземпляров и собрал немало отрицательных отзывов.
В 2016 году постановкой спектакля по роману интересовался МХАТ им. Горького, но потом в театре отказались от этих планов. На телеканале «Россия 1» выходил фильм Дмитрия Месхиева по мотивам романа «Стена».
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