Госдума разрешила платить россиянам, работающим за рубежом, зарплату в валюте
Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий российским компаниям платить сотрудникам, работающим за рубежом, зарплату в иностранной валюте.
Соответствующие изменения вносятся в статью 131 Трудового кодекса РФ. В действующей редакции эта статья разрешает выплату заработной платы только в рублях.
Согласно поправкам эта статья кодекса будет дополнена следующим абзацем: «В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, выплата заработной платы может производиться в иностранной валюте».
По действующим законам, если сотрудник — резидент РФ работает в российской компании, то зарплату ему могут платить только в рублях вне зависимости от того, где фактически находится его рабочее место — в стране или за рубежом. При этом валютные операции между резидентами в России запрещены.