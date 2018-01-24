Госдума разрешила платить россиянам, работающим за рубежом, зарплату в валюте

РАПСИ
11:03, 24 января 2018
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Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий российским компаниям платить сотрудникам, работающим за рубежом, зарплату в иностранной валюте.

Соответствующие изменения вносятся в статью 131 Трудового кодекса РФ. В действующей редакции эта статья разрешает выплату заработной платы только в рублях.

Согласно поправкам эта статья кодекса будет дополнена следующим абзацем: «В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, выплата заработной платы может производиться в иностранной валюте».

РАПСИ
По действующим законам, если сотрудник — резидент РФ работает в российской компании, то зарплату ему могут платить только в рублях вне зависимости от того, где фактически находится его рабочее место — в стране или за рубежом. При этом валютные операции между резидентами в России запрещены.

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