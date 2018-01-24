Экспертиза МВД исключила причастность математика Богатова к сообщениям о массовых беспорядках и терроризме
Криминалисты МВД не смогли найти доказательств причастности преподавателя математики Дмитрия Богатова к призывам к терроризму и попытке организации массовых беспорядков. Об этом рассказал источник ТАСС и подтвердил «Медиазоне» адвокат Богатова Саркис Дарбинян.
По мнению источника ТАСС, с Богатова в ближайшее время снимут все обвинения. Дарбинян пояснил, что единственным доказательством причастности Богатова к преступлению является совпадающий IP-адрес.
«В результате исследования изъятых у математика Богатова ноутбуков и флеш-карт эксперты МВД подтвердили, что ни на одном из личных устройств, обнаруженных в квартире Богатова, не было обнаружено никаких противоправных материалов и доказательств, связывающих его с инкриминируемыми преступлениями», — сказал собеседник агентства.