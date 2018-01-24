Экспертиза МВД исключила причастность математика Богатова к сообщениям о массовых беспорядках и терроризме

ТАСС
11:40, 24 января 2018
Надежный источник

Криминалисты МВД не смогли найти доказательств причастности преподавателя математики Дмитрия Богатова к призывам к терроризму и попытке организации массовых беспорядков. Об этом рассказал источник ТАСС и подтвердил «Медиазоне» адвокат Богатова Саркис Дарбинян.

По мнению источника ТАСС, с Богатова в ближайшее время снимут все обвинения. Дарбинян пояснил, что единственным доказательством причастности Богатова к преступлению является совпадающий IP-адрес.

«В результате исследования изъятых у математика Богатова ноутбуков и флеш-карт эксперты МВД подтвердили, что ни на одном из личных устройств, обнаруженных в квартире Богатова, не было обнаружено никаких противоправных материалов и доказательств, связывающих его с инкриминируемыми преступлениями», — сказал собеседник агентства.

ТАСС
Богатова задержали за призывы к участию в несогласованной акции, намеченной 2 апреля 2017 года. Следователи установили, что сообщения публиковались на форуме системных администраторов с адреса его компьютера.
Защита Богатова в ответ заявила, что математик является оператором выходного узла сети Tor — его адрес, таким образом, мог высветиться у любого пользователя сети.
Сначала Богатова отправили в СИЗО, но в июле 2017 года перевели под домашний арест.

Дело Дмитрия Богатова

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