Экспертиза МВД исключила причастность математика Богатова к сообщениям о массовых беспорядках и терроризме

Криминалисты МВД не смогли найти доказательств причастности преподавателя математики Дмитрия Богатова к призывам к терроризму и попытке организации массовых беспорядков. Об этом рассказал источник ТАСС и подтвердил «Медиазоне» адвокат Богатова Саркис Дарбинян.

По мнению источника ТАСС, с Богатова в ближайшее время снимут все обвинения. Дарбинян пояснил, что единственным доказательством причастности Богатова к преступлению является совпадающий IP-адрес.