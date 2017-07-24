Живой! Не голограмма! Математика Дмитрия Богатова перевели из СИЗО под домашний арест

Пресненский суд Москвы 24 июля отпустил из СИЗО 25-летнего математика Дмитрия Богатова под домашний арест. Богатова арестовали 10 апреля 2017 года и обвинили в призывах к терроризму и массовым беспорядкам — накануне оппозиционной акции 2 апреля. Сообщения были опубликованы на одном из интернет-форумов с IP-адреса Богатова, настаивает следствие. Сам математик утверждает, что в момент публикации этих записей находился не дома, а его компьютер является выходным узлом сети Tor, то есть адрес мог быть присвоен любому пользователю.

О том, что Дмитрия Богатова могут перевести под домашний арест, стало известно в пятницу, 21 июля. Адвокат преподавателя математики Алексей Тепцов пояснил «Медузе», что перевод Богатова из СИЗО под домашний арест инициировал Следственный комитет — из-за проблем у обвиняемого со здоровьем. Позже мать Дмитрия Богатова Маргарита уточнила в разговоре с «Медузой», что у ее сына проблемы с почками и другими внутренними органами, поэтому он должен регулярно обследоваться в больнице.

Другой адвокат Богатова Саркис Дарбинян предположил, что на решение отпустить математика могло повлиять «Шествие за свободный интернет», которое состоялось в Москве 23 июля. На него, по разным оценкам, вышли от 800 до трех тысяч человек. Требование освободить Богатова было одним из лозунгов этой акции.

Заседание об изменении меры пресечения Дмитрию Богатову началось 24 июля в 12:30. Обстановка в Пресненском суде была довольно обыденной. Работники суда обсуждали последние громкие процессы, вроде процесса по делу хакерской группы «Шалтай-Болтай», адвокаты Богатова спорили с его сторонниками о преимуществах и недостатках вегетарианства; родственники математика сетовали, что на вчерашнем шествии полицейские отобрали у них пятиметровый баннер в поддержку Богатова.

Следователь в хорошо сидящем приталенном костюме заявил, что Богатова стоит перевести под домашний арест: «Установлена достаточная причастность Богатова к инкриминируемым преступлениям, нет свидетелей и прямых потерпевших, на которых Богатов может оказать влияние, с учетом наличия заболеваний, в том числе хронических, следствие считает возможным домашний арест». Прокурор, опоздавшая на заседание, поддержала следствие — она сбивчиво и как будто впервые зачитала текст из своего блокнота о том, что Дмитрий Богатов скрываться от суда не собирается и имеет положительные характеристики.

Судья Евгений Найденов ушел в совещательную комнату и вынес решение уже через 15 минут. Судья назначил математику домашний арест до 31 августа, ему запрещено покидать квартиру без разрешения следователя и пользоваться средствами связи, в том числе интернетом. Услышав решение, люди, пришедшие поддержать Богатова в суд, зааплодировали.

«Выиграно сражение, но не война. Домашний арест — это не окончательное освобождение, — сказала жена Богатова Татьяна Федорова. — Я просто хочу увидеть его живого, ткнуть в него пальцем, а то, когда я приходила на свидания, в последнее время мне казалось, что это не Дима, а голограмма. Для меня это и большая личная проблема, и важное общественное дело. Если пришли за моим мужем, за моей семьей — значит, могут прийти за любым». По ее предположению, Богатова решили освободить по совокупности нескольких причин, среди которых проблемы со здоровьем, отсутствие доказательств вины и общественное давление на суд. Адвокаты Богатова подчеркнули, что рады решению суда, но им еще предстоит доказать невиновность математика.

Через полчаса после вынесения решения Дмитрий Богатов вышел на свободу. Обнявшись с женой и матерью, математик посетовал, что не знал, что его собираются отпустить под домашний арест, — и даже не побрился. «Живой! Живой! Не голограмма!» — то и дело радостно повторяла его жена.

Математика Богатова выпустили из СИЗО Meduza

Богатов поблагодарил всех за поддержку и вновь подчеркнул, что невиновен во вменяемом ему преступлении. «По условиям ареста я теперь должен дома устроить каменный век. Без интернета и телефона», — сказал математик. Он добавил, что освободившееся от интернета время планирует потратить на изучение языков.

«Сидел я в одной из самых культурных камер спецблока [СИЗО „Матросская Тишина“]. Там особый контингент, но я бы не сказал, что это было плохо. Всегда рассказывается, что тюрьма — это весьма своеобразная культура, но там, где я сидел, были люди, с которыми понятно, как общаться. Был один товарищ по 210-й [статье — организация преступного сообщества], один — по 205-й (статьи 205, 205.1–205.5 описывают наказание за террористическую деятельность, включая инкриминируемые Богатову призывы к терроризму — прим. „Медузы“). Я полагаю, примерно такое же [обвинение], как и у меня», — сказал математик, отвечая на вопрос «Медузы».

Он с улыбкой признал, что в ходе допросов ему так и не удалось объяснить следователю, как работает Tor.