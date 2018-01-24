Disney выплатит сотрудникам по тысяче долларов из-за налоговой реформы Трампа

Кроме того, корпорация вложит еще 50 миллионов долларов в фонд, средства из которого будут тратиться на обучение сотрудников с почасовой оплатой труда. Ежегодно фонд будет пополняться на 25 миллионов долларов.

Американская кинокомпания Walt Disney объявила, что выплатит 125 тысячам своих сотрудников единовременную премию в размере 1000 долларов, сообщает The Los Angeles Times.

Программа помощи в получении высшего образования будет доступна приблизительно 88 тысячам сотрудникам Disney с почасовой оплатой. (англ.яз.)

Налоговая реформа предполагает масштабное снижение выплат в федеральный бюджет. В частности, ставка налога на прибыль для компаний была снижена с 35% до 21%.

В результате этого на счетах многих американских корпораций скопились большие незапланированные суммы. О дополнительных выплатах своим сотрудникам вследствие налоговой реформы также уже объявили компании AT&T, Verizon, American Airlines, U.S. Bancorp, Fifth Third Bank и PNC Financial.