Disney выплатит сотрудникам по тысяче долларов из-за налоговой реформы Трампа

Налоговая реформа предполагает масштабное снижение выплат в федеральный бюджет. В частности, ставка налога на прибыль для компаний была снижена с 35% до 21%.

В результате этого на счетах многих американских корпораций скопились большие незапланированные суммы. О дополнительных выплатах своим сотрудникам вследствие налоговой реформы также уже объявили компании AT&T, Verizon, American Airlines, U.S. Bancorp, Fifth Third Bank и PNC Financial.