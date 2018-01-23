Суд обязал жену бывшего министра финансов Подмосковья выплатить 9 миллиардов рублей

Басманный суд Москвы признал жену бывшего первого вице-премьера Подмосковья Алексея Кузнецова Жанну Булах виновной в хищении 11 миллиардов рублей из областного бюджета.

Булах заочно приговорена к 11 годам лишения свободы.

Суд также удовлетворил иски о возмещении материального ущерба на общую сумму более 9 миллиардов рублей.

В счет погашения взысканных исковых требований, говорится в решении суда, будет обращено арестованное имущество Булах. Часть имущества также будет обращена в доход государства.

У Булах и ее супруга арестованы две гостиницы во Франции, квартира в Париже, вилла в Сан-Тропе, яхта, несколько дорогих автомобилей, включая Rolls-Royce, а также картины и скульптуры.