Суд обязал жену бывшего министра финансов Подмосковья выплатить 9 миллиардов рублей

Интерфакс
11:22, 23 января 2018
Надежный источник

Басманный суд Москвы признал жену бывшего первого вице-премьера Подмосковья Алексея Кузнецова Жанну Булах виновной в хищении 11 миллиардов рублей из областного бюджета.

Булах заочно приговорена к 11 годам лишения свободы.

Суд также удовлетворил иски о возмещении материального ущерба на общую сумму более 9 миллиардов рублей.

В счет погашения взысканных исковых требований, говорится в решении суда, будет обращено арестованное имущество Булах. Часть имущества также будет обращена в доход государства.

У Булах и ее супруга арестованы две гостиницы во Франции, квартира в Париже, вилла в Сан-Тропе, яхта, несколько дорогих автомобилей, включая Rolls-Royce, а также картины и скульптуры.

Жанна Булах — гражданка США — ранее была объявлена правоохранительными органами России в международный розыск по линии Интерпола. США выдать Булах отказались.
Супруг Булах (по некоторым данным бывший супруг) Алексей Кузнецов был задержан во Франции по запросу российских правоохранительных органов в июле 2013 года. Вопрос о его экстрадиции в Россию до сих пор не решен.
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