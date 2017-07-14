Франция арестовала принадлежащие бывшему министру финансов Подмосковья отели в Куршевеле

Арест, сообщила Генпрокуратура РФ, наложен на «квартиру с мебелью и предметами искусства в Париже, виллу в Сен-Тропе и отели в Куршевеле».

Французские правоохранительные органы по запросу Генпрокуратуры России арестовали имущество бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова и его супруги Жанны Булах.

Бывший министр финансов правительства Московской области Алексей Кузнецов и его супруга (по некоторым данным, бывшая супруга) Жанна Булах обвиняются российскими правоохранительными органами в нескольких тяжких преступлениях, в том числе в хищении 10 миллиардов рублей.

В 2013 году Кузнецов был задержан во Франции по запросу России. Рассмотрение запроса РФ об экстрадиции бывшего министра финансов Подмосковья до сих пор не завершено.

Ранее на отели в Куршавеле уже накладывался арест по запросу российских правоохранительных органов, однако он был оспорен в суде и отменен.