Собчак за полтора месяца до выборов отправится в США. И собирается на мероприятие с участием Трампа

Обновление. Пресс-секретарь штаба Ксении Собчак Ксения Чудинова заявила «Медузе», что Собчак была приглашена на мероприятие, поэтому штаб переговоров об ее участии не ведет. По ее словам, Собчак примет в нем участие, если «будет время», поскольку график в ходе трехдневной поездки «очень плотный».

Штаб Ксении Собчак ведет переговоры об ее присутствии на — ежегодном мероприятии, на котором традиционно присутствует президент США. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.

Мероприятие пройдет 8 февраля в Вашингтоне. Обычно на завтрак приезжают около трех тысяч человек со всего мира; из России в этом году туда собираются депутаты Вячеслав Никонов, Андрей Макаров и Анатолий Аксаков. Аксакову, с которым поговорила «Русская служба Би-би-си», о поездке Собчак неизвестно.

В США Ксения Собчак также собирается выступить с лекцией о «поставторитарном будущем России» в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) и встретиться с живущими в этой стране гражданами РФ. На выборах в Госдуму 2016 года в США проголосовали четыре тысячи россиян, пишет «Би-би-си».

Телеканал «Дождь» сообщал, что Собчак намерена в США искать деньги на избирательную кампанию, но позже опроверг эту информацию.