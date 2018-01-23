Собчак за полтора месяца до выборов отправится в США. И собирается на мероприятие с участием Трампа

Русская служба "Би-би-си"
19:39, 23 января 2018
Надежный источник
Обновление. Пресс-секретарь штаба Ксении Собчак Ксения Чудинова заявила «Медузе», что Собчак была приглашена на мероприятие, поэтому штаб переговоров об ее участии не ведет. По ее словам, Собчак примет в нем участие, если «будет время», поскольку график в ходе трехдневной поездки «очень плотный».

Штаб Ксении Собчак ведет переговоры об ее присутствии на Национальном молитвенном завтраке — ежегодном мероприятии, на котором традиционно присутствует президент США. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источники.

Мероприятие пройдет 8 февраля в Вашингтоне. Обычно на завтрак приезжают около трех тысяч человек со всего мира; из России в этом году туда собираются депутаты Вячеслав Никонов, Андрей Макаров и Анатолий Аксаков. Аксакову, с которым поговорила «Русская служба Би-би-си», о поездке Собчак неизвестно.

В США Ксения Собчак также собирается выступить с лекцией о «поставторитарном будущем России» в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) и встретиться с живущими в этой стране гражданами РФ. На выборах в Госдуму 2016 года в США проголосовали четыре тысячи россиян, пишет «Би-би-си».

Телеканал «Дождь» сообщал, что Собчак намерена в США искать деньги на избирательную кампанию, но позже опроверг эту информацию.

Собчак — единственный кандидат в президенты России, который во время предвыборной гонки открыто едет в США, страну, политика которой жестко критикуется российскими властями. По данным «Левада-центра», 66% считают, что у России есть враги, а 68% респондентов от числа тех, кто верит, что страна в кольце врагов, назвали главным недругом США.

Русская служба "Би-би-си"
Телеведущая Ксения Собчак намерена участвовать в выборах президента России, которые пройдут 18 марта. Она позиционирует себя как кандидат «против всех» и призывает к объединению «демократических сил». Окончательно Центризбирком ее пока не зарегистрировал.
В январе Ксения Собчак ездила на Бали для переговоров с возможными спонсорами избирательной кампании. Активисты из движения «Протестная Москва» обвинили ее в том, что она в разгар кампании провела там корпоратив, но Собчак заявила, что это не так. Ее поездка на Бали также стала поводом для конфликта Собчак с главой штаба Алексея Навального Леонидом Волковым.

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