Собчак пришла в студию «Эха Москвы» перед эфиром главы штаба Навального и потребовала «извиниться на камеру»

Ксения Собчак вечером 15 января зашла в студию «Эха Москвы», где готовился к эфиру глава штаба Алексея Навального Леонид Волков, и потребовала от него извинений. Происходящее транслировалось в прямом эфире на ютьюбе и в «Сетевизоре».

Собчак, которую сопровождали два оператора, утверждала: Волков распространил в соцсетях ложную информацию о том, что она в январе провела корпоратив на Бали. «Я бы хотела, чтобы Леонид просто извинился на камеру и сказал: „Да, я ошибся“», — сказала телеведущая.

Волков в ответ заявил, что Собчак «врет» и что ей нужно покинуть студию, поскольку «она хамит и слушателям, и редакции». Извинений Собчак он не принес.

Разговор продолжался во время выпуска новостей и во время рекламы. За несколько секунд до начала эфира «Разбор полета» с Волковым Собчак покинула студию. Они оказались в редакции «Эхо Москвы» одновременно, поскольку Собчак часом ранее была гостем в программе «Полный Альбац».

Одним из операторов, сопровождавших Собчак, была Беата Бубенец, режиссер фильма «Полет пули» о бойцах украинского добровольческого батальона «Айдар», показ которого на фестивале «Артдокфест» сорвали активисты SERB. Сейчас Бубенец занимается проектом «Кандидат.doc» — хроникой предвыборной кампании, которую ведет Ксения Собчак.