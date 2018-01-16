Собчак пришла в студию «Эха Москвы» перед эфиром главы штаба Навального и потребовала «извиниться на камеру»

Эхо Москвы
21:11, 15 января 2018
Надежный источник

Ксения Собчак вечером 15 января зашла в студию «Эха Москвы», где готовился к эфиру глава штаба Алексея Навального Леонид Волков, и потребовала от него извинений. Происходящее транслировалось в прямом эфире на ютьюбе и в «Сетевизоре».

Собчак, которую сопровождали два оператора, утверждала: Волков распространил в соцсетях ложную информацию о том, что она в январе провела корпоратив на Бали. «Я бы хотела, чтобы Леонид просто извинился на камеру и сказал: „Да, я ошибся“», — сказала телеведущая.

Волков в ответ заявил, что Собчак «врет» и что ей нужно покинуть студию, поскольку «она хамит и слушателям, и редакции». Извинений Собчак он не принес.

Разговор продолжался во время выпуска новостей и во время рекламы. За несколько секунд до начала эфира «Разбор полета» с Волковым Собчак покинула студию. Они оказались в редакции «Эхо Москвы» одновременно, поскольку Собчак часом ранее была гостем в программе «Полный Альбац».

Одним из операторов, сопровождавших Собчак, была Беата Бубенец, режиссер фильма «Полет пули» о бойцах украинского добровольческого батальона «Айдар», показ которого на фестивале «Артдокфест» сорвали активисты SERB. Сейчас Бубенец занимается проектом «Кандидат.doc» — хроникой предвыборной кампании, которую ведет Ксения Собчак.

Кандидат.doc: Собчак и Волков (Полная версия разговора за кадром) [15/01/18]
Ксения Собчак
11 января движение «Протестная Москва», поддерживающее Алексея Навального, обвинило Ксению Собчак в том, что она провела на Бали корпоратив «вместо того, чтобы собирать подписи за свое выдвижение в президенты». 
Собчак заявила, что она не вела корпоративы, а вела переговоры со спонсорами своей предвыборной кампании. После этого Леонид Волков заявил, что она «фальсифицирует геотеги» на своих фотографиях и публикует «консервы» (заранее заготовленные материалы), чтобы скрыть свое настоящее местонахождение.
Ксения Собчак собирается участвовать в выборах президента России в 2018 году. Ей необходимо собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку. Алексей Навальный в качестве кандидата зарегистрирован не был; он призвал своих сторонников к «забастовке избирателей».
Навальный критиковал Собчак за решение участвовать в выборах, утверждая, что Кремлю нужен «карикатурный либеральный кандидат». Собчак отрицает какую-либо связь своей кампании с администрацией президента.
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