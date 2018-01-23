«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на «Оскар»

The Oscars
13:42, 23 января 2018
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Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» выдвинут на соискание премии Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Другие претенденты на награду — «Фантастическая женщина» чилийского режиссера Себастьяна Лелио, «Оскорбление» ливанца Зиада Дуэри, «О теле и душе» Ильдико Эньеди из Венгрии и «Квадрат» шведа Рубена Эстлунда.

Про номинантов на «Оскар»-2018 в других номинациях читайте здесь. Больше всего номинаций — 13 — у фильма Гильермо дель Торо «Форма воды».

«Нелюбовь» — второй фильм Андрея Звягинцева, который попал в список номинантов на «Оскар». В 2015 году на награду претендовала картина «Левиафан», но победил польский фильм «Ида» Павла Павликовского.
Фильм «Нелюбовь» получил приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля. Картина номинировалась на «Золотой глобус», но проиграла фильму «На пределе» Фатиха Акина. «Нелюбовь» также выдвинута на британскую премию BAFTA.

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