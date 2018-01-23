«Нелюбовь» Звягинцева номинирована на «Оскар»

Про номинантов на «Оскар»-2018 в других номинациях читайте здесь . Больше всего номинаций — 13 — у фильма Гильермо дель Торо «Форма воды».

Другие претенденты на награду — «Фантастическая женщина» чилийского режиссера Себастьяна Лелио, «Оскорбление» ливанца Зиада Дуэри, «О теле и душе» Ильдико Эньеди из Венгрии и «Квадрат» шведа Рубена Эстлунда.

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» выдвинут на соискание премии Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

«Нелюбовь» — второй фильм Андрея Звягинцева, который попал в список номинантов на «Оскар». В 2015 году на награду претендовала картина «Левиафан», но победил польский фильм «Ида» Павла Павликовского.

Фильм «Нелюбовь» получил приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля. Картина номинировалась на «Золотой глобус», но проиграла фильму «На пределе» Фатиха Акина. «Нелюбовь» также выдвинута на британскую премию BAFTA.