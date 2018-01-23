Apple назвала дату начала продаж «умной» колонки HomePod

Колонки HomePod со встроенным голосовым помощником Siri поступят в продажу 9 февраля. Об этом официально объявила компания Apple. Предварительный заказ в США, Великобритании и Австралии можно будет оформить с 26 января.

Цена устройства — 349 долларов.

В Европе продажи колонки начнутся весной 2018 года. Россия в сообщении Apple не упомянута.