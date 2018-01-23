Apple назвала дату начала продаж «умной» колонки HomePod
Колонки HomePod со встроенным голосовым помощником Siri поступят в продажу 9 февраля. Об этом официально объявила компания Apple. Предварительный заказ в США, Великобритании и Австралии можно будет оформить с 26 января.
Цена устройства — 349 долларов.
В Европе продажи колонки начнутся весной 2018 года. Россия в сообщении Apple не упомянута.
The Apple HomePod ships February 9 for $349, available to order this Friday https://t.co/gHxPLGoAbY by @mjburnsy pic.twitter.com/Hr1EcqldT3— TechCrunch (@TechCrunch) January 23, 2018
Apple представила колонку HomePod на конференции WWDC в Калифорнии в июне 2017 года. Первоначально предполагалось, что устройство поступит в продажу в декабре 2017-го.