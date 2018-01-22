В аэропорту Домодедово планируют построить шесть взлетно-посадочных полос

Коммерсант
06:44, 22 января 2018
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Московский аэропорт Домодедово планирует построить шесть взлетно-посадочных полос. Две из них должны появиться до 2037 года, еще четыре — к 2055 году.

Об этом говорится в проекте концессионных соглашений по развитию инфраструктуры между аэропортами Москвы и государством, с которым ознакомился «Коммерсант».

Общие затраты на развитие аэропортов московского авиаузла до 2037 года оцениваются в 190 миллиардов рублей. Основная часть этой суммы требуется Домодедово.

Финансировать строительство новых ВПП, говорится в документе, Домодедово готов самостоятельно. При этом аэропорт просит предусмотреть обязательства государства по развитию железных и автомобильных дорог и системы управления воздушным движением.

Возмещать расходы на концессии все аэропорты московского авиаузла, пишет «Коммерсант», рассчитывают за счет повышения сбора за взлетно-посадочные операции. По предварительным расчетам, при вложениях в 190 миллиардов рублей в течение 20 лет речь идет о сборе в 125 рублей с пассажира.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов сомневается в адекватности планов Домодедово: эффективно эксплуатировать и загружать такие дополнительные мощности возможно, если речь идет о крупном международном хабе с сильной базовой авиакомпанией. Но пока таких перспектив не видно ни для одного аэропорта России.

Коммерсант
У аэропорта Домодедово в настоящий момент работают две параллельные независимые ВПП и строится еще одна. После завершения строительства одна из старых взлетно-посадочных полос станет рулежной дорожкой.
Крупнейшим по числу ВПП аэропортом мира является Международный аэропорт ОʼХара в Чикаго, где 8 взлетно-посадочных полос, но не все из них можно использовать одновременно. У амстердамского аэропорта Схипхол — одного из крупнейших в Европе — шесть ВПП, одна из которых обслуживает малую авиацию.
У Шереметьево две взлетно-посадочные полосы (и строится третья), также две ВПП и у еще одного крупнейшего аэропорта московского авиаузла — Внуково.
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