В аэропорту Домодедово планируют построить шесть взлетно-посадочных полос

Московский аэропорт Домодедово планирует построить шесть взлетно-посадочных полос. Две из них должны появиться до 2037 года, еще четыре — к 2055 году.

Об этом говорится в проекте концессионных соглашений по развитию инфраструктуры между аэропортами Москвы и государством, с которым ознакомился «Коммерсант».

Общие затраты на развитие аэропортов московского авиаузла до 2037 года оцениваются в 190 миллиардов рублей. Основная часть этой суммы требуется Домодедово.

Финансировать строительство новых ВПП, говорится в документе, Домодедово готов самостоятельно. При этом аэропорт просит предусмотреть обязательства государства по развитию железных и автомобильных дорог и системы управления воздушным движением.

Возмещать расходы на концессии все аэропорты московского авиаузла, пишет «Коммерсант», рассчитывают за счет повышения сбора за взлетно-посадочные операции. По предварительным расчетам, при вложениях в 190 миллиардов рублей в течение 20 лет речь идет о сборе в 125 рублей с пассажира.