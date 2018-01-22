Суд ликвидировал фонд кампании Навального

Медиазона
10:05, 22 января 2018
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Мещанский суд ликвидировал фонд «Пятое время года», который является юридическим лицом кампании Алексея Навального, сообщает «Медиазона».

На ликвидации фонда настаивал Минюст, утверждавший, что во время проверки документов были обнаружены нарушения в уставе. Кроме того, по версии Минюста, фонд «Пятое время года» занимался неуставной деятельностью, включая финансирование кампании Навального, и нарушал закон о персональных данных.

В штабе Навального обвинения Минюста категорически отвергали.

Леонид Волков, руководящий «Пятым временем года» и возглавляющий штаб Навального, заявил, что решение суда будет оспорено. «Пока продолжаем работать как работали», — написал Волков в твиттере.

Через фонд «Пятое время года» заключались, в числе прочего, договоры на аренду помещений для штабов Навального в разных городах и оплачивалась печать агитационных материалов. Сотрудники штабов Навального были оформлены на работу в этом фонде.
Алексей Навальный открывал штабы по всей России в рамках кампании по выдвижению в президенты. ЦИК отказался зарегистрировать Навального в качестве кандидата. После этого Навальный призвал к бойкоту выборов и объявил, что избирательные штабы станут штабами «забастовки избирателей».

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