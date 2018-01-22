Сенат США одобрил возобновление работы госучреждений. Финансирование им продлили до 8 февраля

Politico
19:42, 22 января 2018
Надежный источник

Сенаторы США 22 января большинством голосов (81 против 18) одобрили возобновление работы правительства, сообщает издание Politico.

Сенаторы одобрили резолюцию, которая продлевает финансирование работы госучреждений до 8 февраля. Демократы согласились поддержать ее после того, как лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл пообещал вернуться к обсуждению гарантий для нелегальных мигрантов. Если к 8 февраля демократы и республиканцы не договорятся, Сенат перейдет к рассмотрению отдельного законопроекта по этому вопросу, сообщает Politico.

После Сената резолюцию о финансировании работы правительства рассмотрит Палата представителей Конгресса США. Спикер нижней палаты Конгресса Пол Райан уже заявил, что депутаты ее поддержат. После этого документ будет отправлен на подпись Дональду Трампу.

Работа правительства США была заблокирована с 20 января. Это произошло, потому что Сенат не принял резолюцию о финансировании правительства на ближайшие четыре недели. Сенаторы-демократы отказались голосовать за нее из-за отмены Дональдом Трампом программы DACA, которая позволяет детям нелегальных мигрантов получить легальный статус в США.
Это не первая и на самая длительная приостановка работы госучреждений США. С 1976 года, когда была принята законодательная норма о блокировке работы правительства, это происходило 18 раз. Последний раз правительство не работало 17 дней в 2013 году, когда президентом был Барак Обама.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

новости

Теперь военнослужащие в ответ на благодарность должны говорить «Служу России». Раньше было по-другому