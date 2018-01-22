Сенат США одобрил возобновление работы госучреждений. Финансирование им продлили до 8 февраля

Сенаторы США 22 января большинством голосов (81 против 18) одобрили возобновление работы правительства, сообщает издание Politico.

Сенаторы одобрили резолюцию, которая продлевает финансирование работы госучреждений до 8 февраля. Демократы согласились поддержать ее после того, как лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл пообещал вернуться к обсуждению гарантий для нелегальных мигрантов. Если к 8 февраля демократы и республиканцы не договорятся, Сенат перейдет к рассмотрению отдельного законопроекта по этому вопросу, сообщает Politico.

После Сената резолюцию о финансировании работы правительства рассмотрит Палата представителей Конгресса США. Спикер нижней палаты Конгресса Пол Райан уже заявил, что депутаты ее поддержат. После этого документ будет отправлен на подпись Дональду Трампу.