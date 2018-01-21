Статую Свободы закрыли для посетителей

Meduza
07:04, 21 января 2018
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В Нью-Йорке Статуя Свободы и остров Эллис закрылись для посетителей «из-за нехватки ассигнований». Такое сообщение 20 января появилось в официальном твиттере музейного комплекса.

Статуя Свободы и остров Эллис закрыты «до дальнейших распоряжений».

В США с 20 января была частично приостановлена работа госучреждений, поскольку Сенат не принял резолюцию о финансировании правительства на ближайшие четыре недели. Сенаторы-демократы отказались поддержать резолюцию из-за отмены Дональдом Трампом программы DACA, которая позволяет детям нелегальных мигрантов получить легальный статус в США.
Приостановка работы коснется примерно половины из двух миллионов федеральных служащих США. Если ситуация не разрешится до 22 января, они не смогут выйти на работу.
Статуя Свободы и остров Эллис входят в Службу национальных парков США — федеральное агентство, которое управляет многими охраняемыми и историческими объектами США.
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