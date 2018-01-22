При пожаре в центре Москвы погибли три человека

В результате пожара, произошедшего в ночь на 22 января в центре Москвы, погибли три человека. Пятерых человек, в том числе ребенка, удалось эвакуировать.

Тела погибших были обнаружены в одной из квартир в жилом доме по адресу: Стрельбищенский переулок, 13. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

По факту произошедшего начата доследственная проверка, сообщила РИА Новости представитель ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова. Личности погибших устанавливаются.

Источник агентства «Москва» в экстренных службах рассказал, что причиной пожара, по предварительной версии, стало короткое замыкание.