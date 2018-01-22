HeadHunter планирует привлечь 200-300 миллионов долларов в ходе IPO

ТАСС
19:01, 22 января 2018
Требует подтверждения

Российская рекрутинговая компания HeadHunter планирует провести первичное размещение акций (IPO) весной этого года и привлечь в ходе него 200-300 миллионов долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник на финансовом рынке.

О том, что HeadHunter планирует в этом году провести IPO, ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника. По словам одного из них, компания рассматривает возможность размещения в США.

В базе HeadHunter более 460 тысяч вакансий и более 30 миллионов резюме. Компания была основана в 2000 году, до 2016 года принадлежала Mail.Ru Group. Ее выкупил за 10 миллиардов рублей фонд прямых инвестиций «Эльбрус Капитал».
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