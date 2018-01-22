HeadHunter планирует привлечь 200-300 миллионов долларов в ходе IPO

Российская рекрутинговая компания HeadHunter планирует провести первичное размещение акций (IPO) весной этого года и привлечь в ходе него 200-300 миллионов долларов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник на финансовом рынке.

О том, что HeadHunter планирует в этом году провести IPO, ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника. По словам одного из них, компания рассматривает возможность размещения в США.