Мэра Махачкалы арестовали на 10 суток. Ему еще не предъявили обвинение

Интерфакс
15:33, 21 января 2018
Надежный источник

Суд в Махачкале арестовал мэра города Мусу Мусаева на 10 суток, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Мусаева подозревают в превышении должностных полномочий (информации о том, что ему предъявлено обвинение, пока нет). Гособвинитель и следователь просили суд заключить Мусаева под стражу, потому что на свободе, по их мнению, он может оказать давление на свидетелей или сбежать.

По словам источника «Интерфакса», мэр не признает вину. Адвокат Мусаева заявил, что будет обжаловать приговор суда.

Временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы будет назначен заместитель Мусаева Абусупьян Гасанов, сообщил ТАСС источник в мэрии. В пресс-службе городской администрации эту информацию не подтвердили и не опровергли.

«Я никуда убегать не собираюсь. Я собираюсь дальше тоже служить своему отечеству», — процитировал слова Мусы Мусаева собеседник «Интерфакса».

Интерфакс
Против Мусы Мусаева возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. По версии следствия, Мусаев продал Арскому кирпичному заводу за 1 миллион рублей участок, реальная стоимость которого превышает 81 миллион рублей. Мэра задержали 19 января.
Муса Мусаев возглавляет Махачкалу с 2015 года.
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