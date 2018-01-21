Мэра Махачкалы арестовали на 10 суток. Ему еще не предъявили обвинение

Суд в Махачкале арестовал мэра города Мусу Мусаева на 10 суток, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

Мусаева подозревают в превышении должностных полномочий (информации о том, что ему предъявлено обвинение, пока нет). Гособвинитель и следователь просили суд заключить Мусаева под стражу, потому что на свободе, по их мнению, он может оказать давление на свидетелей или сбежать.

По словам источника «Интерфакса», мэр не признает вину. Адвокат Мусаева заявил, что будет обжаловать приговор суда.

Временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы будет назначен заместитель Мусаева Абусупьян Гасанов, сообщил ТАСС источник в мэрии. В пресс-службе городской администрации эту информацию не подтвердили и не опровергли.