В США приостановлена работа госучреждений
В США с 20 января частично приостановлена работа госучреждений.
Это произошло из-за того, что Сенат США не принял резолюцию о финансировании правительства на ближайшие четыре недели.
Сенаторы-демократы отказались поддержать резолюцию, требуя принять меры для защиты детей нелегальных мигрантов от депортации из-за отмены соответствующей программы президентом Дональдом Трампом.
Приостановка работы коснется примерно половины из двух миллионов федеральных служащих, пишет Associated Press. Если ситуация не разрешится до понедельника, они не смогут выйти на работу. Запрет не коснется армии и почтовой службы.
Дети нелегальных мигрантов получили в США легальный статус по программе DACA, принятой при президенте Бараке Обаме. В сентябре Дональд Трамп отменил ее, дав Конгрессу полгода для разработки замены. Из-за отмены программы депортация грозит 700 тысячам человек.
Работа правительства США приостановлена впервые с 2013 года. Тогда из-за непринятого закона о бюджете госучреждения не работали 16 дней.
В США бюджетный год начинается в октябре. Осенью 2017 года законопроект о бюджете принят не был. Финансирование правительства поддерживается с помощью резолюций длительностью несколько недель.
20 января 2018 года — первая годовщина инаугурации Дональда Трампа.