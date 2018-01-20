В США приостановлена работа госучреждений

В США с 20 января частично приостановлена работа госучреждений.

Это произошло из-за того, что Сенат США не принял резолюцию о финансировании правительства на ближайшие четыре недели.

Сенаторы-демократы отказались поддержать резолюцию, требуя принять меры для защиты детей нелегальных мигрантов от депортации из-за отмены соответствующей программы президентом Дональдом Трампом.

Приостановка работы коснется примерно половины из двух миллионов федеральных служащих, пишет Associated Press. Если ситуация не разрешится до понедельника, они не смогут выйти на работу. Запрет не коснется армии и почтовой службы.