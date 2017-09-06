Трамп поставил под угрозу депортации сотни тысяч молодых мигрантов. Таким образом он выполнил предвыборное обещание 

Президент США Дональд Трамп отменил программу амнистии для детей нелегальных мигрантов (DACA), которой воспользовались почти 800 тысяч человек. Он дал Конгрессу шесть месяцев для того, чтобы разработать новую программу. Мигранты, не успевшие получить легальный статус в США по действующей программе, уже не смогут этого сделать. «Медуза» рассказывает, кто пользовался DACA и что им угрожает.

Мигрантов, которые воспользовались программой, называют «мечтателями» (dreamers). Такое название появилось после того, как в 2001 году американские конгрессмены представили законопроект о развитии, помощи и образовании для иностранных детей (DREAM act). За девять лет документ так и не смогли утвердить, и в 2010 году конгрессмены оставили всякие попытки одобрить законопроект.

В 2012 году к вопросу о детях мигрантов вернулся тогдашний президент США Барак Обама. В обход парламента он принял другую, но похожую программу под названием DACA, а название dreamers осталось. Суть программы заключалась в легализации детей незаконных мигрантов. Их было несколько миллионов человек, но все они находились в серой законодательной зоне, хотя сами ничего не нарушали, так как приехали в США детьми.

В 2014 году Обама пытался расширить действие программы, чтобы ей смогли воспользоваться еще 330 тысяч мигрантов, но 26 штатов, которые тогда возглавляли республиканцы, успешно оспорили его решение в суде.

Программой воспользовались 787,5 тысячи человек. Большинство из них приехали из Мексики, Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, а жили — в Калифорнии, Техасе, Флориде и Нью-Йорке. Они получили право на получение легального статуса, учебу в колледже и официальную работу. DACA не предполагала получение гражданства или постоянного статуса: программа длится два года, но ее можно было продлять, что и делали «мечтатели».

За время действия программы средняя годовая зарплата «мечтателей» выросла с 20 тысяч долларов до 36 тысяч. 61% респондентов рассказали, что смогли получить именно ту работу, которую хотели. За время действия DACA из США за различные преступления и связи с криминальными группами выдворили 1,5 тысячи участников программы (меньше 0,2%).

Во время президентской кампании Трамп обещал «немедленно» отменить DACA. После инаугурации риторика сменилась: президент сказал, что участникам программы «не о чем беспокоиться». «У меня большое сердце, мы позаботимся обо всех», — утверждал Трамп.

Затем прокуроры 10 штатов пригрозили подать в суд на президента. В итоге ему выдвинули ультиматум: либо он отменяет программу до 5 сентября, либо прокуроры подают к нему иск. В итоге Трамп объявил об отмене DACA 5 сентября. Он утверждал, что не хочет наказывать детей за действия их родителей. «Но мы должны понимать, что мы — страна возможностей именно благодаря верховенству закона», — заверил президент.

Отмена DACA будет постепенной. Трамп дал Конгрессу шесть месяцев на разработку новой программы. Он сказал, что «очень любит» участников DACA, и выразил надежду на то, что конгрессмены уложатся в срок. В то же время он призвал не забывать «безработных, находящихся в сложном положении и забытых американцах». Позднее Трамп написал, что будет готов вернуться к этому вопросу, если Конгресс не утвердит документ за полгода.

Мигранты, еще не подавшие заявку на программу, не смогут это сделать до утверждения нового закона (либо его полной отмены). Потенциальные «мечтатели», которые не достигли нужного возраста или не нашли 495 долларов на пошлину, уже подлежат депортации. Для действующих «мечтателей» отмена будет постепенной: новые разрешения на работу выдавать не будут, старые перестанут продлевать с марта 2018 года. Если DACA полностью отменят, к 2020 году «мечтателей» депортируют.

В Конгрессе уже представляли законопроекты, которые могут помочь «мечтателям» в случае отмены DACA. Но, как пишет Vox, в ближайшие полгода у Конгресса и так насыщенная повестка: до сих пор не приняты законопроекты о расходах бюджета, отмене Obamacare и налоговой реформе. Непонятно, что будут требовать консерваторы в обмен на сохранение прав «мечтателей», хотя в августе обсуждался обмен на миграционные ужесточения.

Решение Трампа раскритиковал Обама. «Нельзя ставить под удар детей, которые не сделали ничего плохого», — написал Обама в фейсбуке. Против действий президента выступил основатель Facebook Марк Цукерберг, назвав 5 сентября «печальным» днем для США. Лорейла Прэйли из Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) заявила, что теперь «мечтатели» и их семьи находятся в «пугающем смятении».

По всей стране прошли акции протеста. В Денвере ученики нескольких школ бросили занятия и вышли маршем по городу с плакатами в защиту «мечтателей».

Прокурор штата Нью-Йорк пообещал подать иск в защиту участников DACA.