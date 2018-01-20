В офисе «Мемориала» в Грозном изъяли сигареты и пепельницу, которые там никто не видел. Обыск был по делу о хранении марихуаны

В офисе «Мемориала» в Грозном во время обыска 19 января были изъяты две сигареты и пепельница из металлической банки, которые до этого там никто не видел. Об этом сообщается на сайте правозащитной организации.

Предметы были найдены на балконе; до обыска их там не видели ни сотрудники «Мемориала», ни журналистка «Новой газеты» Елена Милашина, которая выходила туда покурить. Сама она, по собственным словам, курила другие, тонкие сигареты, и окурки клала в бумажный конверт.

«Адвокат сказал, что сигареты, насколько он их рассмотрел, выглядели так, как будто были выпотрошены, а затем набиты чем-то вновь. По описанию адвоката, концы этих сигарет были слегка скручены», — рассказала Милашина.

В «Мемориале» предположили, что сигареты «интересовали следствие» в связи с марихуаной, якобы найденной у арестованного главы отделения Оюба Титиева (обыск проходил в рамках его дела).

«Вызывает обеспокоенность появление в деле неизвестно откуда взявшихся окурков и источник их происхождения», — заявили в организации.