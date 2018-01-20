Источником огня в автобусе, где погибли 52 человека, была паяльная лампа

Источником открытого огня в автобусе, в котором из-за пожара погибли 52 человека, была паяльная лампа. Об этом сообщил замглавы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

«В связи с тем, что двигатель автомашины заглох и в машине было холодно, паяльная лампа в данном автобусе использовалась как обогреватель. Она работала более двух часов», — сказал Тургумбаев.

По его словам, пожар начался, когда «случайно была пролита емкость с бензином».