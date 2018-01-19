МВД Казахстана: автобус, где погибли 52 человека, загорелся от «источника открытого огня» в салоне

Интерфакс
10:58, 19 января 2018
Надежный источник

Причиной пожара в пассажирском автобусе, в результате которого погибли 52 человека, был «бензиновый источник открытого огня в салоне», заявили в МВД Казахстана.

Эта версия, говорится в сообщении МВД, подтверждается показаниями водителей и пассажиров.

При пожаре в автобусе в Казахстане погибли 52 человека
Meduza

«Версии криминального характера и дорожно-транспортного происшествия полностью исключаются», — говорится в сообщении МВД Казахстана.

Интерфакс
Пассажирский автобус сгорел утром 18 января на территории Актюбинской области в Казахстане. В автобусе находились 57 человек, в том числе 55 граждан Узбекистана, ехавших в Россию. 52 человека погибли. Троим пассажирам и двум водителям удалось спастись.
Первоначально сообщалось, что в качестве основной версии произошедшего рассматривается короткое замыкание. Однако потом представители правоохранительных органов это опровергли.

Пожар в пассажирском автобусе в Казахстане

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