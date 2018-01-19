МВД Казахстана: автобус, где погибли 52 человека, загорелся от «источника открытого огня» в салоне
Причиной пожара в пассажирском автобусе, в результате которого погибли 52 человека, был «бензиновый источник открытого огня в салоне», заявили в МВД Казахстана.
Эта версия, говорится в сообщении МВД, подтверждается показаниями водителей и пассажиров.
«Версии криминального характера и дорожно-транспортного происшествия полностью исключаются», — говорится в сообщении МВД Казахстана.
Пассажирский автобус сгорел утром 18 января на территории Актюбинской области в Казахстане. В автобусе находились 57 человек, в том числе 55 граждан Узбекистана, ехавших в Россию. 52 человека погибли. Троим пассажирам и двум водителям удалось спастись.
Первоначально сообщалось, что в качестве основной версии произошедшего рассматривается короткое замыкание. Однако потом представители правоохранительных органов это опровергли.