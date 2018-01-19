МВД Казахстана: автобус, где погибли 52 человека, загорелся от «источника открытого огня» в салоне

Причиной пожара в пассажирском автобусе, в результате которого погибли 52 человека, был «бензиновый источник открытого огня в салоне», заявили в МВД Казахстана.

Эта версия, говорится в сообщении МВД, подтверждается показаниями водителей и пассажиров.