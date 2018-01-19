В результате нападения на школу в Улан-Удэ пострадали шесть человек

По уточненным данным, в больницы с ранениями доставлены пятеро учеников школы в Улан-Удэ и учительница. Об этом сообщила министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.

Девятиклассник, напавший на учеников седьмого класса с топором, также госпитализирован после того, как попытался покончить с собой.

Трое пострадавших, сообщила глава республиканского Минздрава, находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о трех пострадавших в результате нападения школьниках и учительнице.