В результате нападения на школу в Улан-Удэ пострадали шесть человек
07:45, 19 января 2018
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По уточненным данным, в больницы с ранениями доставлены пятеро учеников школы в Улан-Удэ и учительница. Об этом сообщила министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.
Девятиклассник, напавший на учеников седьмого класса с топором, также госпитализирован после того, как попытался покончить с собой.
Трое пострадавших, сообщила глава республиканского Минздрава, находятся в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось о трех пострадавших в результате нападения школьниках и учительнице.
Число пострадавших выросло, так как двое из детей сперва пришли домой, и лишь затем обратились за медицинской помощью. Раненые находятся в больнице скорой медицинской помощи.
Утром 19 января в один из классов школы № 5 в микрорайоне Сосновый бор в Улан-Удэ ворвался девятиклассник с топором и «коктейлем Молотова». Он нанес школьникам и учительнице несколько ударов топором и поджег класс.
СК утверждает, что нападавший действовал один. В правительстве Бурятии, в свою очередь, ранее сообщили, что на школу напали три человека, двоим удалось скрыться. По данным телеграм-канала «Мэш», все трое задержаны. Местный телеканал «Ариг Ус» сообщил, что в нападении участвовали двое — ученик девятого класса и его 17-летний сообщник.
По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних.
Источник «Интерфакса» рассказал, что в качестве одной из версий правоохранительные органы изучают возможность связи трех нападений на школьников, которые произошли за последние несколько дней в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ.
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