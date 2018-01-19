После нападения на школу в Улан-Удэ завели дело о халатности

По факту нападения на школу в Улан-Удэ, в результате которого пострадали шесть человек, возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

Ранее стало известно о возбуждении дела о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном в отношении малолетних.

Дело передано для расследования в центральный аппарат СК РФ.