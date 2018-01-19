Напавший на школьников в Улан-Удэ предупреждал о своих планах

Не ходи в школу, будет мясо

По ее словам, устроивший нападение накануне написал одной из учениц в Viber, чтобы та не ходила в школу, так как «будет мясо».

Напавший на учеников школы N5 в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ предупреждал о своих планах. Об этом заявила в интервью телеканалу «Тивиком» местная жительница.

Утром 19 января в школу № 5 в микрорайоне Сосновый бор в Улан-Удэ ворвался девятиклассник с топором и «коктейлем Молотова». Он нанес школьникам и учительнице несколько ударов топором и поджег класс. По предварительным данным, пострадали трое школьников — учеников седьмого класса и учительница. Они госпитализированы.

Нападавший, сообщил СК, пытался покончить с собой. Представители правительства Бурятии сообщили, что он нанес себе ранения, а затем выпрыгнул из окна, повредив ногу. Девятиклассник доставлен в больницу.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних.

В правительстве Бурятии ранее сообщили, что в нападении на школу участвовали три человека, двоим удалось скрыться. СК, в свою очередь, считает, что нападавший действовал один.

Источник «Интерфакса» рассказал, что в качестве одной из версий правоохранительные органы изучают возможность связи трех нападений на школьников, которые произошли за последние несколько дней в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ.