Конституционный суд отказался принять жалобу Навального о недопуске к выборам

Конституционный суд РФ не принял к рассмотрению жалобу Алексея Навального на нормы закона «О выборах президента РФ». Определение опубликовано на сайте суда.

Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Навального Алексея Анатольевича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой.

В декабре 2017 года Центризбирком отказался зарегистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты из-за его судимости по делу «Кировлеса». Навальный обжаловал это решение в Верховном суде, но безрезультатно.

32 статья Конституции РФ запрещает избираться людям, признанным недееспособными или находящимися в местах лишения свободы. С 2014 года в законе о выборах президента есть дополнительные ограничения — запрещено избираться осужденным за тяжкие или особо тяжкие преступления. Участвовать в выборах таким людям можно только спустя 10 и 15 лет после погашения судимости.