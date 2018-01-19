Директор калининградского лицея избежала увольнения за праздник с «пропагандой наркомании и суицида»

Директору лицея № 49 Людмиле Осиповой объявлен выговор в связи с проведением среди старшеклассников праздника на тему субкультур. Прокуратура Калининградской области сочла, что администрация лицея нарушила несколько федеральных законов, в том числе закон об образовании, но в администрации города решили не увольнять Осипову и ограничиться выговором.

Также выговоры объявлены замдиректора лицея, администратору учебного заведения и классным руководителям тех классов, ученики которых принимали участие в празднике.