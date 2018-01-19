Директор калининградского лицея избежала увольнения за праздник с «пропагандой наркомании и суицида»
Директору лицея № 49 Людмиле Осиповой объявлен выговор в связи с проведением среди старшеклассников праздника на тему субкультур. Прокуратура Калининградской области сочла, что администрация лицея нарушила несколько федеральных законов, в том числе закон об образовании, но в администрации города решили не увольнять Осипову и ограничиться выговором.
Также выговоры объявлены замдиректора лицея, администратору учебного заведения и классным руководителям тех классов, ученики которых принимали участие в празднике.
Администрацией городского округа приняты меры по недопущению совершения впредь подобных нарушений закона.
В престижном калининградском лицее № 49 в октябре 2017 года прошел праздник посвящения в лицеисты. Его темой стали субкультуры. Учащиеся оделись в панков, готов, футбольных фанатов и представителей других субкультур, принесли в школу бутылки водки, наполненные водой, и пронесли свиную голову.
Прокуратура сочла, что сценарий праздника нарушает запреты на пропаганду суицида, наркотиков и алкоголя, и потребовала уволить директора лицея Людмилу Осипову. Также на нее завели уголовное дело за злоупотребление полномочиями. Осипова пожаловалась на давление с целью заставить ее уйти с поста директора. Ученики и родители выступали в ее поддержку.