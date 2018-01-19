Бурятский школьник перед нападением сменил ник в соцсетях. Его знакомый взял себе имя лидера партии русских фашистов

Обновление: Соцсеть «ВКонтакте» заявила, что бурятский школьник, напавший на учеников, и его знакомый, знавший о планах нападения, не использовали свои аккаунты «с 2014 года и 2016 года соответственно».

Подросток, напавший 19 января на школу № 5 в Улан-Удэ, за некоторое время до этого изменил свое имя в соцсетях.

Антон Б. поменял свой ник «ВКонтакте» на Никиту Федорова. Александр Р., который знал о планах Антона, изменил свое имя на Константина Родзаевского. Подлинность их аккаунтов «Медузе» подтвердила подруга Александра.

Константин Родзаевский считается одним из основоположников русского фашизма. В 1930-е и 1940-е годы он был лидером Всероссийской фашистской партии, созданной русскими эмигрантами в китайской Манчжурии.

Одноклассница Антона в интервью «Комсомольской правде» заявляла, что компания подростка была «склонна к нацизму». Другой ученик школы рассказал РБК, что Антон «вел разгульный образ жизни, ненавидел всех, и в подписках во „ВКонтакте“ у него была всякая нечисть про маньяков и нацистов».