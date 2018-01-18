Жительница Чечни Амина Автурханова, расследующая гибель своего мужа, была задержана полицией

Амина Автурханова, расследующая исчезновение своего мужа, была две недели назад задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом рассказала уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.

В настоящий момент, подчеркнула Москалькова, Автурханова находится на свободе. «Она находится дома, у меня с ней состоялся телефонный звонок», — сказала омбудсмен.

Как долго Автурханова находилась под стражей, уполномоченный по правам человека не уточнила.

По словам Москальковой, она попросила чеченского омбудсмена Нурди Нухажиева съездить к Автурхановой и убедиться, что у нее все хорошо.