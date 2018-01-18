Жительница Чечни Амина Автурханова, расследующая гибель своего мужа, была задержана полицией

Интерфакс
11:48, 18 января 2018
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Амина Автурханова, расследующая исчезновение своего мужа, была две недели назад задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом рассказала уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.

В настоящий момент, подчеркнула Москалькова, Автурханова находится на свободе. «Она находится дома, у меня с ней состоялся телефонный звонок», — сказала омбудсмен.

Как долго Автурханова находилась под стражей, уполномоченный по правам человека не уточнила.

По словам Москальковой, она попросила чеченского омбудсмена Нурди Нухажиева съездить к Автурхановой и убедиться, что у нее все хорошо.

Ранее «Новая газета» и «Русская служба Би-би-си» сообщили, что жительница Чечни Амина Автурханова, которая пытается добиться расследования обстоятельств исчезновения мужа, с 8 января перестала выходить на связь. Адвокат Петр Заикин предположил, что ее могла задержать полиция, однако официально МВД Чечни на его запрос о судьбе Автурхановой не ответило.
Муж Автурхановой — Зелимхан Джабаев — был задержан полицией в конце декабря 2016 года. Официальных сведений о его дальнейшей судьбе нет. По данным «Новой газеты», Джабаев был убит сотрудниками правоохранительных органов Чечни в ночь на 26 января 2017 года в Грозном. Тогда, как сообщало издание, были убиты почти 30 человек. По данным «Дождя», их подозревали в причастности к нападению на родовое село главы Чечни Рамзана Кадырова.
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