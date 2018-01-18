Жительница Чечни Амина Автурханова, расследующая гибель своего мужа, была задержана полицией
Амина Автурханова, расследующая исчезновение своего мужа, была две недели назад задержана сотрудниками правоохранительных органов.
Об этом рассказала уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.
В настоящий момент, подчеркнула Москалькова, Автурханова находится на свободе. «Она находится дома, у меня с ней состоялся телефонный звонок», — сказала омбудсмен.
Как долго Автурханова находилась под стражей, уполномоченный по правам человека не уточнила.
По словам Москальковой, она попросила чеченского омбудсмена Нурди Нухажиева съездить к Автурхановой и убедиться, что у нее все хорошо.
Ранее «Новая газета» и «Русская служба Би-би-си» сообщили, что жительница Чечни Амина Автурханова, которая пытается добиться расследования обстоятельств исчезновения мужа, с 8 января перестала выходить на связь. Адвокат Петр Заикин предположил, что ее могла задержать полиция, однако официально МВД Чечни на его запрос о судьбе Автурхановой не ответило.
Муж Автурхановой — Зелимхан Джабаев — был задержан полицией в конце декабря 2016 года. Официальных сведений о его дальнейшей судьбе нет. По данным «Новой газеты», Джабаев был убит сотрудниками правоохранительных органов Чечни в ночь на 26 января 2017 года в Грозном. Тогда, как сообщало издание, были убиты почти 30 человек. По данным «Дождя», их подозревали в причастности к нападению на родовое село главы Чечни Рамзана Кадырова.