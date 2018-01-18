СК проверяет версию мести в деле о гибели в ДТП Аллияра Аллахверанова. Его сына обвиняют в убийстве пауэрлифтера

В рамках уголовного дела о гибели в ДТП Аллияра Аллахверанова — отца обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева в Хабаровске — проверяются все версии, в том числе месть. Об этом говорится в сообщении Следственного управления СК по Хабаровскому краю.

Обстоятельства гибели Аллахверанова, подчеркивается в сообщении, выясняет отдел по расследованию особо важных дел краевого следственного управления СК.

Ранее ИА AmurMedia сообщало со ссылкой на источники, что следователи рассматривают версию мести в деле о гибели Аллияра Аллахверанова. Однако, по данным собеседников агентства, пока никаких подтверждений этой версии не найдено.