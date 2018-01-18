СК проверяет версию мести в деле о гибели в ДТП Аллияра Аллахверанова. Его сына обвиняют в убийстве пауэрлифтера
В рамках уголовного дела о гибели в ДТП Аллияра Аллахверанова — отца обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева в Хабаровске — проверяются все версии, в том числе месть. Об этом говорится в сообщении Следственного управления СК по Хабаровскому краю.
Обстоятельства гибели Аллахверанова, подчеркивается в сообщении, выясняет отдел по расследованию особо важных дел краевого следственного управления СК.
Ранее ИА AmurMedia сообщало со ссылкой на источники, что следователи рассматривают версию мести в деле о гибели Аллияра Аллахверанова. Однако, по данным собеседников агентства, пока никаких подтверждений этой версии не найдено.
Аллияра Аллахверанова ранним утром 16 января сбила машина на одном из нерегулируемых пешеходных переходов. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Адвокат Константин Лысенко заявил, что Аллияр Аллахверанов получал угрозы.
За день до гибели Аллияра Аллахверанова суд в Хабаровске начал предварительные слушания дела его сына Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве Андрея Драчева — бывшего чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу.
По версии следствия, 20 августа между Драчевым и Аллахверановым, занимавшимся боксом и смешанными единоборствами, произошла драка около одного из кафе в центре Хабаровска. Драчев получил тяжелые травмы и умер в больнице.