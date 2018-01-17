В Хабаровске погиб в ДТП отец бойца, обвиняемого в убийстве пауэрлифтера. Адвокат заявил о поступавших угрозах

Отец Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева в Хабаровске, погиб в ДТП. Об этом сообщил адвокат семьи Аллахверановых Константин Лысенко.

По словам адвоката, отца Аллахверанова сбила машина, когда он шел на работу. «Ходил одним и тем же маршрутом», — отметил Лысенко, добавив, что погибший получал угрозы.

В управлении ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю сообщили, что ДТП произошло ранним утром 16 января в Железнодорожном районе Хабаровска. Пешеход, по данным ГИБДД, был сбит на нерегулируемом переходе. Водитель автомобиля был трезв.

ИА AmurMedia сообщает со ссылкой на источник, что водитель автомобиля ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Расследованием дела о гибели в ДТП отца Анара Аллахверанова, сообщает РИА Новости, занялось следственное управление СК по Хабаровскому краю.

Источник ИА AmurMedia заявили, что в числе прочего следствие рассматривает версию мести. «Однако пока она подтверждения не получила», — добавил собеседник агентства.