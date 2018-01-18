На полигоне в Челябинской области солдат попал под танк

Следственный комитет России
16:47, 18 января 2018
Надежный источник

Военнослужащий погиб под гусеницами танка на полигоне возле города Чебаркуль в Челябинской области, сообщает Главное военное следственное управление Следственного комитета России.

Солдат погиб 17 января, когда двое военнослужащих транспортировали заглохший танк.

Военные следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил вождения машин, повлекшем по неосторожности смерть человека.

17 января около 17 часов [военнослужащий войсковой части 87441] вместе с потерпевшим получил приказ транспортировать заглохший танк. Когда он подъехал на другом танке к заглохшей боевой машине на расстояние около 1 метра, потерпевший стал крепить транспортировочный трос. В этот момент военнослужащий отпустил педаль сцепления, в результате танк пришел в движение и придавил потерпевшего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Следственный комитет России
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