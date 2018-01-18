Мэрия Москвы предложила Навальному провести акцию 28 января в Щукино вместо Тверской. Он отказался

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что мэрия Москвы предложила провести протестную акцию 28 января в районе Щукино, а не в центре города.

«Спасибо, нет. Это было бы незаконным нарушением прав участников», — написал он в твиттере.

Мэрия Москвы предлагает нам проводить митинг 28 января в Щукино. Спасибо, нет. Это было бы незаконным нарушением прав участников. А у нас всё будет по закону - в соответствии с поданной заявкой. 28 января отложите дела, одевайтесь теплее и присоединяйтесь https://t.co/99MOQvHBO0 — Alexey Navalny (@navalny) January 18, 2018

В мэрии Москвы заявили, что помимо варианта с Щукино предложили Навальному провести акцию в Сокольниках или в Люблино.

18 января также стало известно, что в согласовании акций сторонникам Навального отказали в Санкт-Петербурге, а также в Кирове, Оренбурге и Самаре.