Мэрия Москвы предложила Навальному провести акцию 28 января в Щукино вместо Тверской. Он отказался

Алексей Навальный
15:47, 18 января 2018
Надежный источник

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что мэрия Москвы предложила провести протестную акцию 28 января в районе Щукино, а не в центре города.

«Спасибо, нет. Это было бы незаконным нарушением прав участников», — написал он в твиттере.

В мэрии Москвы заявили, что помимо варианта с Щукино предложили Навальному провести акцию в Сокольниках или в Люблино.

18 января также стало известно, что в согласовании акций сторонникам Навального отказали в Санкт-Петербурге, а также в Кирове, Оренбурге и Самаре.

Алексей Навальный после отказа ЦИКа зарегистрировать его в качестве кандидата на выборах президента РФ объявил «забастовку избирателей» и призвал своих сторонников не голосовать.
На 28 января Навальный запланировал акцию протеста в российских городах с призывом к бойкоту выборов. В Москве он подал уведомление о проведении шествия по Тверской улице и митинга на Охотном ряду.
17-18 января полиция провела обыски у сторонников Навального в разных городах России, некоторые из активистов были задержаны. Полицейские изымали агитационные материалы к акции 28 января.
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