Полиция устроила обыск в штабе Навального в Петербурге. В других городах изымают листовки про «забастовку избирателей»

В разных городах России полицейские задерживают сторонников Алексея Навального, проводят обыски в его штабах и изымают листовки, напечатанные к «забастовке избирателей».

18 января полицейские и сотрудники центра «Э» пришли с обыском в штаб Навального в Санкт-Петербурге. Они назвали его «местом происшествия» и попросили всех покинуть помещение — внутри на время обыска остался только координатор штаба.

Обыскивают https://t.co/TSbo6i13i4 — Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) January 18, 2018

У сторонников Навального в Мурманске, Пскове, Калуге и Смоленске изъяли листовки про «забастовку избирателей». В Кемерово был задержан волонтер штаба Навального, который раздавал агитационные материалы.

17 января полиция изъяла несколько тысяч листовок про «забастовку избирателей» в Чебоксарах и Великом Новгороде. Кроме того, полицейские задержали координатора штаба Навального в Великом Новгороде Константина Похильчука и его заместителя Ярослава Путрова.