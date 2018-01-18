Полиция устроила обыск в штабе Навального в Петербурге. В других городах изымают листовки про «забастовку избирателей»

Медиазона
13:55, 18 января 2018
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В разных городах России полицейские задерживают сторонников Алексея Навального, проводят обыски в его штабах и изымают листовки, напечатанные к «забастовке избирателей».

18 января полицейские и сотрудники центра «Э» пришли с обыском в штаб Навального в Санкт-Петербурге. Они назвали его «местом происшествия» и попросили всех покинуть помещение — внутри на время обыска остался только координатор штаба.

У сторонников Навального в Мурманске, Пскове, Калуге и Смоленске изъяли листовки про «забастовку избирателей». В Кемерово был задержан волонтер штаба Навального, который раздавал агитационные материалы.

17 января полиция изъяла несколько тысяч листовок про «забастовку избирателей» в Чебоксарах и Великом Новгороде. Кроме того, полицейские задержали координатора штаба Навального в Великом Новгороде Константина Похильчука и его заместителя Ярослава Путрова.

«Полицейские говорят, что им поступил анонимный звонок на 02. Сообщили, что в штабе могут находиться листовки экстремистского характера», — рассказал Ярослав Путров.

Медиазона
Сторонники Алексея Навального планируют устроить по всей России акции протеста с призывом к бойкоту президентских выборов — так называемую «забастовку избирателей». Она назначена на 28 января.
Навальный призвал бойкотировать выборы после того, как ЦИК отказался регистрировать его в качестве кандидата в президенты, сославшись на его непогашенную судимость. Навальный считает, что этот запрет противоречит Конституции. Он оспорил это решение в Верховном суде, но суд принял сторону ЦИК.
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