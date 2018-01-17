В Мексике 500 российских туристов восемь часов ждали вылета в самолете

Самолет авиакомпании «Россия», на борту которого находилось около 500 туристов из РФ, восемь часов ждал вылета из аэропорта мексиканского города Канкун.

Как пояснили представители авиакомпании, вылет Boeing-747, выполняющего чартерный рейс, был запланирован на 18:10 по московскому времени. Пассажиры поднялись на борт. Однако, заявили в «России», выяснилось, что «по неожиданному требованию эмиграционного контроля» этим рейсом из Мексики должны быть депортированы четверо граждан Армении.

Ожидание депортированных продлилось четыре часа, самолет готов был вылететь после 22:00 по московскому времени, однако к 0:25 мск разрешение на вылет мексиканский аэропорт так и не дал.

К этому моменту у экипажа закончилось рабочее время (такие требования установлены российским законодательством), и вылет рейса был перенесен на 17 января — не ранее 20:00 мск.

Почетный консул РФ в мексиканском штате Кинтана-Роо Армина Вольперт ранее сообщила, что рейс «России» из Канкуна задержан из-за долгов авиакомпании перед аэропортом. В «России» наличие задолженности категорически отрицают.