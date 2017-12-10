Выпустите меня из самолета! Предполетный образовательный тест «Медузы»

Зимой в России часто начинают массово задерживать и отменять рейсы. Это вызывает не только толкучку в аэропортах, перемену планов и непредвиденные расходы, но и вынуждает пассажиров взаимодействовать с сотрудниками российских авиакомпаний. Эти сотрудники не всегда охотно и осмысленно идут на контакт. Чтобы вы понимали, когда вы имеете право на еду, а когда на компенсацию, «Медуза» приготовила тест на знание базовых правил авиаперевозок. (Приготовьтесь: правила на то и правила, чтобы быть занудными.)