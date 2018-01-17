Трамп: Россия совсем не помогает США в ситуации с КНДР 

Reuters
20:53, 17 января 2018
Надежный источник

Президент США Дональд Трамп заявил агентству Reuters, что Россия «совсем не помогает» США в ситуации с КНДР, против которой были введены дополнительные санкции из-за ядерной и ракетной программ.

По сообщению Reuters, в ходе интервью Трамп заявил, что Россия помогает КНДР в получении запрещенных санкциями товаров. Конкретные слова Трампа об этом в публикации не приводятся.

В то же время президент США похвалил Китай за его действия в направлении ограничить поставки нефти и угля в Северную Корею, передает агентство.

«С чем Китай нам помогает, то портит Россия. Иными словами, Россия восполняет то, что делает Китай», — сказал Трамп (англ. яз.).

Reuters
В 2017 году КНДР, которая находится под санкциями ООН из-за своих ракетной и ядерной программ, объявила о создании ядерных сил — в том числе ракеты, которая может долететь до любой точки на территории США.
Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР, дополнительно ограничив поставки в эту страну нефтепродуктов и сырой нефти.
В декабре агенство Reuters сообщило, что Россия в нарушение санкций поставляла КНДР топливо. МИД РФ заявил, что Россия «в полном объеме и неукоснительно соблюдает санкционный режим».

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме