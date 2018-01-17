Трамп: Россия совсем не помогает США в ситуации с КНДР 

Президент США Дональд Трамп заявил агентству Reuters, что Россия «совсем не помогает» США в ситуации с КНДР, против которой были введены дополнительные санкции из-за ядерной и ракетной программ.

По сообщению Reuters, в ходе интервью Трамп заявил, что Россия помогает КНДР в получении запрещенных санкциями товаров. Конкретные слова Трампа об этом в публикации не приводятся.

В то же время президент США похвалил Китай за его действия в направлении ограничить поставки нефти и угля в Северную Корею, передает агентство.