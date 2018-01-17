Прокуратура: напавшие на школьников в Перми пытались покончить с собой

Подростки, напавшие на учеников школы в Перми, пытались покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщил ТАСС помощник прокурора Мотовилихинского района Перми Алексей Пономарев.

Нападавшие, по его словам, стали наносить друг другу удары ножом «в области горла». У одного из подростков, добавил Пономарев, тяжелые ранения горла, у второго — «незначительные».

Ранее СК сообщил, что подростки нанесли ножевые удары друг другу, но не уточнил, что речь шла о попытке покончить с собой.