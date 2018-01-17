Прокуратура: напавшие на школьников в Перми пытались покончить с собой

ТАСС
11:13, 17 января 2018
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Подростки, напавшие на учеников школы в Перми, пытались покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщил ТАСС помощник прокурора Мотовилихинского района Перми Алексей Пономарев.

Нападавшие, по его словам, стали наносить друг другу удары ножом «в области горла». У одного из подростков, добавил Пономарев, тяжелые ранения горла, у второго — «незначительные».

Ранее СК сообщил, что подростки нанесли ножевые удары друг другу, но не уточнил, что речь шла о попытке покончить с собой.

«Они потом решили жизнь самоубийством покончить, и стали наносить друг другу ножевые ранения в области горла. Один более удачно, второй — менее удачно, но оба живые», — рассказал Пономарев.

ТАСС
Нападение на учеников школы № 127 в Перми произошло утром 15 января. Ученик старших классов этой школы и бывший ученик нанесли ножевые ранения учительнице и девяти школьникам 10-12 лет. Нападавшие также попали в больницу с ножевыми ранениями.
Следственный комитет 17 января заявил, что считает нападение на школьников в Перми спланированным покушением на убийство. Оба нападавших будут отправлены в СИЗО после того, как их выпишут из больницы.

Нападение на школьников в Перми

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