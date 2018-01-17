СК назвал нападение на школьников в Перми спланированным покушением на убийство

Следственный комитет расценивает нападение на учеников и учительницу в школе в Перми как спланированное покушение на убийство.

Подросткам, напавшим на школьников, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщил СК.

По версии следствия, говорится в сообщении, «обвиняемые умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения». Затем подростки нанесли удары ножом друг другу.

Подросткам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После того, как подростков выпишут из больницы, где они находятся в настоящий момент, их переведут в СИЗО, сообщил Следственный комитет.