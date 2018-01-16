В Курганской области подписи за Путина собрали на оборонном заводе. Их пришлось аннулировать

Коммерсант
05:59, 16 января 2018
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Избирательный штаб Владимира Путина аннулировал подписи, собранные в его поддержку на двух режимных предприятиях в Курганской области. Об этом рассказал пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

Речь идет о Курганмашзаводе, производящем боевые машины пехоты, и «Курганхиммаше», где производят технологическое оборудование для различных отраслей.

На сбор подписей в рабочее время и на рабочем месте пожаловалось областное отделение КПРФ. Там также задались вопросом, как сборщики смогли проникнуть на предприятия с пропускным режимом. По закону собирать подписи нельзя на работе, а также там, где выдается зарплата и другие пособия.

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина пояснила «Интерфаксу», что если эти подписи не будут сданы, то к ним не будет никаких претензий.

«Мы благодарим всех людей, которые отдали свои подписи в поддержку Владимира Путина, однако руководство двух предприятий Курганской области без консультаций с штабом, его региональным отделением грубо нарушило законодательство и провело сбор подписей на предприятии в рабочее время, поэтому такие подписи мы принять не сможем», — сказал «Ъ» Андрей Кондрашов.

Коммерсант
В поддержку Путина, по данным его штаба, собрано уже 711 тысяч подписей, хотя по закону надо только 300 тысяч. Сбор подписей продолжается.

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