В Курганской области подписи за Путина собрали на оборонном заводе. Их пришлось аннулировать

Избирательный штаб Владимира Путина аннулировал подписи, собранные в его поддержку на двух режимных предприятиях в Курганской области. Об этом рассказал пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

Речь идет о Курганмашзаводе, производящем боевые машины пехоты, и «Курганхиммаше», где производят технологическое оборудование для различных отраслей.

На сбор подписей в рабочее время и на рабочем месте пожаловалось областное отделение КПРФ. Там также задались вопросом, как сборщики смогли проникнуть на предприятия с пропускным режимом. По закону собирать подписи нельзя на работе, а также там, где выдается зарплата и другие пособия.

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина пояснила «Интерфаксу», что если эти подписи не будут сданы, то к ним не будет никаких претензий.