Навальный обратился в Конституционный суд из-за отказа допустить его до выборов президента

Оппозиционер Алексей Навальный направил в Конституционный суд жалобу на несоответствие закона «О выборах президента РФ» Конституции. Об этом «Интерфаксу» сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

32 статья Конституции РФ запрещает избираться и быть избранным тем, кто признан недееспособным или находится в местах лишения свободы. В законе «О выборах президента РФ» с 2014 года есть дополнительные ограничения — избираться президентом запрещено осужденным за тяжкие или особо тяжкие преступления. Закон позволяет этим людям участвовать в выборах только спустя 10 и 15 лет после снятия или погашения судимости.

В декабре 2017 года Центризбирком отказался допустить Алексея Навального к процессу регистрации в качестве кандидата в президенты из-за его судимости по делу «Кировлеса». Навальный попытался обжаловать это решение в Верховном суде, но безрезультатно.