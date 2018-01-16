Навальный обратился в Конституционный суд из-за отказа допустить его до выборов президента
Оппозиционер Алексей Навальный направил в Конституционный суд жалобу на несоответствие закона «О выборах президента РФ» Конституции. Об этом «Интерфаксу» сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Навальный просит КС признать неконституционным закон о выборах президента РФ в части, которая устанавливает дополнительные ограничения по наличию пассивного избирательного права.
32 статья Конституции РФ запрещает избираться и быть избранным тем, кто признан недееспособным или находится в местах лишения свободы. В законе «О выборах президента РФ» с 2014 года есть дополнительные ограничения — избираться президентом запрещено осужденным за тяжкие или особо тяжкие преступления. Закон позволяет этим людям участвовать в выборах только спустя 10 и 15 лет после снятия или погашения судимости.
В декабре 2017 года Центризбирком отказался допустить Алексея Навального к процессу регистрации в качестве кандидата в президенты из-за его судимости по делу «Кировлеса». Навальный попытался обжаловать это решение в Верховном суде, но безрезультатно.
Европейский суд по правам человека признал, что приговор по делу «Кировлеса» был вынесен за деятельность, которую нельзя отличить от обычного ведения бизнеса. ЕСПЧ потребовал повторно рассмотреть дело, но в России Навального и второго фигуранта Петра Офицерова опять признали виновными. Навальный подал в ЕСПЧ жалобу и на этот приговор.