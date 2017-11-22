Навальный обжаловал в ЕСПЧ повторный приговор по делу «Кировлеса»

Алексей Навальный подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на повторный приговор по делу «Кировлеса». Жалоба, сообщил Навальный в своем телеграм-канале, была принята ЕСПЧ к рассмотрению 13 ноября.

Как рассказала «Ведомостям» адвокат Навального Ольга Михайлова, жалоба подана на нарушения, допущенные при повторном рассмотрении дела «Кировлеса». В частности, Навальный считает, что были нарушены статья 6 (право на справедливый суд), 7 (наказание исключительно на основании закона) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Конвенции по правам человека.

Также Навальный в жалобе, по словам Михайловой, указал, что предыдущее решение ЕСПЧ по делу «Кировлеса» не было исполнено. При повторном рассмотрении дела, по мнению истца, суд не учел выводы ЕСПЧ.