Навальный обжаловал в ЕСПЧ повторный приговор по делу «Кировлеса»

Алексей Навальный
14:14, 22 ноября 2017
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Алексей Навальный подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на повторный приговор по делу «Кировлеса». Жалоба, сообщил Навальный в своем телеграм-канале, была принята ЕСПЧ к рассмотрению 13 ноября.

Как рассказала «Ведомостям» адвокат Навального Ольга Михайлова, жалоба подана на нарушения, допущенные при повторном рассмотрении дела «Кировлеса». В частности, Навальный считает, что были нарушены статья 6 (право на справедливый суд), 7 (наказание исключительно на основании закона) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) Конвенции по правам человека.

Также Навальный в жалобе, по словам Михайловой, указал, что предыдущее решение ЕСПЧ по делу «Кировлеса» не было исполнено. При повторном рассмотрении дела, по мнению истца, суд не учел выводы ЕСПЧ.

В 2013 году Алексей Навальный был приговорен по делу «Кировлеса» к пяти годам условно. Второго обвиняемого по этому делу — Петра Офицерова — суд приговорил к четырем годам условного срока.
В 2016 году ЕСПЧ признал, что Навального и Офицерова осудили за действия, которые нельзя отличить от обычного ведения бизнеса, и обязал Россию выплатить им в общей сложности более 80 тысяч евро. Приговор был отменен, а дело «Кировлеса» направлено на новое рассмотрение.
В феврале суд в Кирове повторно признал Навального и Офицерова виновными в хищении имущества предприятия «Кировлес». Навальный получил пять лет условно, Офицеров — четыре года условно.
Вступивший в силу приговор суда по делу «Кировлеса» по закону запрещает Навальному выдвигаться в президенты в 2018 году. Несмотря на это, Навальный в конце 2016 года объявил о начале президентской кампании, в рамках которой он открыл штабы в десятках городов России.

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